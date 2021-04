Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : reprise de la politique de dividendes Cercle Finance • 28/04/2021 à 15:27









(CercleFinance.com) - Getlink fait savoir que son assemblée générale mixte s'est tenue ce jour à huis clos à Paris, sous la présidence de Jacques Gounon. La totalité des résolutions soumises au vote par le Conseil d'Administration a été très largement approuvée, annonce Getlink. La reprise de distribution d'un dividende de 0,05 euro par action a notamment été décidée. L'assemblée a aussi approuvé la nomination au conseil d'administration du directeur général Yann Leriche, rejoint par le représentant des salariés de contrat britannique Mark Cornwall, en remplacement de Peter Levene et de Tim Yeo. Le conseil reste constitué de quinze membres avec un taux de féminisation de 50%, assure l'entreprise.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +1.48%