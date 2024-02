Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: repli du trafic de navettes en janvier information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Getlink, l'opérateur du tunnel sous la Manche, annonce que son service de navettes LeShuttle Freight a transporté 100.022 camions en janvier 2024, soit une baisse de 5% en comparaison annuelle, en raison d'une reprise plus tardive du trafic après les fêtes.



Sur la même période, LeShuttle a transporté 120.621 véhicules de tourisme sur le premier mois de cette année, un nombre en repli de 4% par rapport à janvier 2023, dans une période traditionnellement calme pour les trafics des navettes passagers.





