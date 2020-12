Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : refranchit les 14E, peut viser 14,75E Cercle Finance • 24/12/2020 à 11:59









(CercleFinance.com) - Getlink refranchit les 14E après un rebond en 'W' sur 13,3E: les prochains objectifs sont 13,38E puis 13,75E, le zénith du 25/11 à l'ouverture.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +3.12%