Getlink: refinancement de la tranche C2A de la dette

(CercleFinance.com) - Getlink annonce avoir déterminé le prix et placé le refinancement de la tranche C2A de sa dette d'un montant de 425 millions d'euros émise en mai 2017 au niveau de sa filiale Eurotunnel, emprunt émis auprès d'investisseurs dans le cadre d'un placement privé.



La nouvelle dette portera un taux fixe de 3,531% jusqu'en 2031, soit une maturité économique de neuf ans, permettant une économie totale de trésorerie d'un montant de près de 100 millions d'euros comparée aux conditions actuelles applicables dès juin 2022.



Afin de tenir compte de la période de neuf ans à taux fixe, le groupe a partiellement débouclé ses couvertures de taux d'intérêt en place depuis 2007 sur la période correspondante, pour des coûts d'un montant de 118 millions d'euros.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +2.34%