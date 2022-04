Getlink refinance avec succès la tranche C2A d’Eurotunnel avec une émission verte

(AOF) - Getlink poursuit sa stratégie d’optimisation de la structure de sa dette et de réduction de ses coûts financiers. Le concessionnaire du tunnel sous la Manche et a annoncé jeudi soir avoir déterminé le prix et placé le refinancement de la tranche C2A de sa dette d’un montant de 425 millions d’euros émise en mai 2017 au niveau d'Eurotunnel.

Cette tranche, remboursable par anticipation en juin 2022, comportait une période à taux fixe avant de passer à taux variable. La nouvelle dette (émise au niveau d'Eurotunnel) portera un taux fixe de 3,531% jusqu'en 2031, soit une maturité économique de 9 ans, permettant une économie totale de trésorerie d'un montant de près de 100 millions d'euros comparée aux conditions actuelles applicables dès juin 2022.

L'emprunt est émis auprès d'investisseurs dans le cadre d'un placement privé organisé par Goldman Sachs Bank Europe SE et BNP Paribas en tant qu'agents de placement conjoints.

Afin de tenir compte de la période de 9 ans à taux fixe de la nouvelle dette, le groupe a partiellement débouclé ses couvertures de taux d'intérêt en place depuis 2007 sur la période correspondante.

Les coûts de résiliation de ces couvertures, d'un montant de 118 millions d'euros, ainsi que les autres coûts liés à la transaction seront payés séparément en utilisant la trésorerie du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Transporteur ferroviaire exploiteur de la ligne transManche en concession jusqu’en 2086, assurant 70 % des traversées de la Manche en voitures et 40 % ce celles en camion de la Manche, diversifié dans le fret et la logistique ferroviaire sous la marque Europorte et l’interconnexion électrique sous la marque Eleclink ;

- Groupe de 774M€ de chiffre d’affaires organisé en 3 branches : Liaison Fixe pour la concession sous la Manche (88 % des revenus), Europorte pour le fret ferroviaire (12 %) et Eleclink, future interconnexion électrique entre la France et la Grande-Bretagne ;

- Modèle d'affaires fondé sur la récurrence des résultats par : la génération de chiffre d'affaires additionnel dans la liaison Transmanche pour un coût marginal mineur, les infrastructures étant déjà réalisées et la rentabilité en hausse constante depuis 13 ans / la complémentarité avec le frêt ferroviaire en France et Eleclink ;

- Capital ouvert (5,03 % pour Eiffage, derrière Atlantia avec 15,5 % et TCI avec 14 %), Yann Leriche étant directeur général et Jacques Gounon président du conseil d'administration de 15 membres ;

- Dette encore élevée à 4,1 Mds€ mais 718 M€ de trésorerie disponible, soit plus de 3 fois le service annuel de la dette, d'une durée de 18 ans

Enjeux

- Stratégie « Ambitions 2022 » aux objectifs confirmés d'un résultat opérationnel de 735 M€ et d'une hausse annuelle 0,05€ du dividende ;

- Stratégie d'innovation renforcée par la création de la direction « ingéniérie et projets » et fondée sur 2 piliers : l'analyse de données pour optimiser la maintenance prédictive et des équipements / une plateforme globale assurant collecte, visualisation, prédiction et cybersécurité...;

- Stratégie environnementale avec 3 enjeux -transition énergétique & climat, préservation des milieux naturels et déchets & économie circulaire-, 6 engagement et 12 indicateurs de résultats : réduction de 30 % des émissions directes en 2025 (vs 2019) et de neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire de – 15 % en 2023 / bientôt 100 % de consommation énergétique sans émanation de CO2,

/ après la création de 37 hectares naturels, amélioration de la qualité de l’air et objectif de réduction de 10 % d’usage de l’eau potable / vers 3 partenariats ou offres de services dans l’économie circulaire : émissions de green bonds pour financer Eleclink ;

- A la mi-2022, commercialisation du projet Eleclink d’offre de transfert d’électricité via le tunnel ;

- Reprise de la dynamique des contrats de desserte de Montbéliard sur le site PSA, de travaux d'infrastructures à Bordeaux et en Nouvelle Aquitaine, du contrat Socorail ITE chez Lafarge la Couronne.