Getlink : records pour le service Pet Travel Scheme

(CercleFinance.com) - Getlink annonce ce soir qu'Eurotunnel a établi, lors des retours de vacances de Noël, deux nouveaux records historiques de trafic en accueillant et contrôlant respectivement 2.143 puis 2.166 chiens et chats les 4 et 5 janvier, dans le sens Calais-Folkestone. Le précédent record de janvier 2019 est ainsi dépassé de près de 8%. 'Cette forte fréquentation de notre service dédié 'Pet Travel Scheme' démontre une nouvelle fois le confort que représente un voyage de seulement 35 minutes avec Le Shuttle permettant aux propriétaires de rester dans leurs véhicules accompagnés de leur animal. On évalue à environ 300 millions d'euros par an leur contribution économique au tourisme hexagonal', commente Getlink.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +1.16%