Getlink : récompensé pour l'Eurotunnel Border Pass

(CercleFinance.com) - Getlink indique avoir reçu le prix de la Meilleure Innovation pour son Eurotunnel Border Pass remis lors du salon SITL 2021 (Semaine de l'Innovation du Transport et de la Logistique) dans la catégorie Technologies, IOT et Systèmes d'Information. 'Depuis l'ouverture du service au 1er janvier 2021 dans le cadre du Brexit, plus de 300.000 Eurotunnel Border Pass ont été utilisés par les chauffeurs fret qui transitent de et vers la Grande Bretagne en empruntant les Shuttles du Tunnel sous la Manche', souligne-t-il. Ce service permet de faire circuler les informations nécessaires au passage de la marchandise, du transporteur à Eurotunnel puis d'Eurotunnel aux autorités des deux pays, de façon sécurisée et dématérialisée. Il a permis d'améliorer de 20% la fluidité sur site.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -0.76%