Getlink: réalise l'acquisition de la société ChannelPorts

(CercleFinance.com) - Getlink annonce l'acquisition de la société ChannelPorts, l'un des leaders sur le marché britannique des services en douane.



Fondée en 1974 et basée à Folkestone dans la région du Kent (Royaume-Uni), ChannelPorts compte 44 salariés et a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de l'ordre de 10M£.



' Cette acquisition s'inscrit au coeur des enjeux de transport et des besoins de simplification des échanges transmanche ' indique le groupe.



ChannelPorts effectue - pour le compte de ses clients transporteurs, logisticiens ou chargeurs - les formalités de douanes devenues obligatoires depuis la mise en oeuvre du Brexit.





