(AOF) - Getlink propose la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants à l'assemblée générale des actionnaires du 30 avril prochain. Il s'agit de Sharon Flood, de nationalité britannique, qui apportera au conseil d'administration notamment son expertise en matière de finances et sa connaissance du domaine ferroviaire ; et de Jean-Marc Janaillac, de nationalité française, qui apportera une expérience riche dans le secteur des infrastructures régulées et une connaissance fine des transports internationaux.

Le Conseil proposera également à l'assemblée générale, le renouvellement échelonné des mandats de quatre administrateurs pour assurer une transition progressive : Peter Levene (pour une durée expirant en 2021, à l'issue de l'assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice 2020), Jean-Pierre Trotignon et Perrette Rey (pour une durée expirant en 2022, à l'issue de l'assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice 2021) et Colette Lewiner (pour une durée expirant en 2023, à l'issue de l'assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice 2022).

Il est rappelé que Colette Neuville, présidente du comité des rémunérations et administrateur référent, a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale du 30 avril.

Il en va de même pour Philippe Vasseur lesquels ayant atteint 12 années de mandat se retirera de son mandat par anticipation.

AOF - EN SAVOIR PLUS