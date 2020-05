Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : projet de retrait de la cote de Londres Cercle Finance • 29/05/2020 à 18:07









(CercleFinance.com) - Les actions ordinaires de Getlink ne seront plus admises aux négociations sur un marché réglementé britannique. Cela fait suite la fermeture annoncée par Euronext de son marché réglementé de Londres. Getlink a déposé auprès du FCA (Financial Conduct Authority) une demande de retrait de la cote pour mettre un terme à la cotation secondaire des actions ordinaires de Getlink sur la liste officielle de la bourse de Londres, avec effet le 26 juin 2020 à 7h00 (heure de Londres). ' La cotation sur la cote officielle de la bourse de Paris est maintenue, sans changement pour les actionnaires et investisseurs de Getlink sur la place financière de Paris ' précise Euronext.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.70%