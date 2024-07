Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: progression de 7% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 09:22









(CercleFinance.com) - Getlink publie au titre de son premier semestre 2024 un résultat net en progression de 7% à 173 millions d'euros, malgré un EBITDA en repli de 15% à 424 millions après une provision de 55 millions pour partage de profits de l'interconnexion ElecLink.



Le chiffre d'affaires du groupe d'infrastructures a reculé de 14% à 808 millions d'euros en raison de la normalisation de la contribution d'ElecLink, tandis que ses deux autres divisions Eurotunnel et Europorte ont vu leurs CA respectifs s'accroitre de 1% et 14%.



Cette performance lui permet de confirmer son objectif d'EBITDA pour 2024 entre 780 et 830 millions d'euros, objectif qui prend notamment en compte le CA d'ores et déjà sécurisé pour ElecLink et les prix récents sur le marché de l'électricité.





