Getlink progresse après hausse du trafic de navettes et la chute du trafic de camions en juin

(AOF) - Getlink (+1,09% à 15,78 euros) a annoncé que le Shuttle Freight a transporté 102 393 camions en juin, en repli de 19% sur un an, " dans un contexte de relatif ralentissement de la consommation des ménages britanniques, et d’un effet de base défavorable dû aux réductions de capacité sur le Détroit après les licenciements massifs réalisés par P&O en 2022 ". Depuis le 1er janvier, près de 624 500 camions ont traversé la Manche à bord des Navettes, soit 19% de moins qu'en 2022 sur la même période.

LeShuttle a transporté 214 180 véhicules de tourisme au mois de juin 2023, soit une hausse de 5% par rapport à juin 2022. Avec plus de 1 million véhicules de tourisme transportés depuis le 1er janvier, le trafic des Navettes LeShuttle continue de connaître une forte croissance, à +16% par rapport à la même période l'année dernière.

Le 5 juillet, JPMorgan a entamé le suivi de Getlink, avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 19 euros par action. " Nous pensons que les incertitudes à court terme sont désormais largement prises en compte dans les attentes ", expliquait l'analyste. Il pense par ailleurs que le pouvoir de fixation des prix du groupe est sous-estimé.

Le titre Getlink gagne plus de 5% depuis le 1er janvier mais reste en chute de plus de 13% sur un an.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Transporteur ferroviaire exploiteur de la ligne transManche en concession jusqu’en 2086, assurant 70 % des traversées de la Manche en voitures et 40 % ce celles en camion de la Manche, diversifié dans le fret et la logistique ferroviaire sous la marque Europorte et l’interconnexion électrique sous la marque Eleclink ;

- Groupe de 774M€ de chiffre d’affaires organisé en 3 branches : Liaison Fixe pour la concession sous la Manche (88 % des revenus), Europorte pour le fret ferroviaire (12 %) et Eleclink, future interconnexion électrique entre la France et la Grande-Bretagne ;

- Modèle d'affaires fondé sur la récurrence des résultats par :

- la génération de chiffre d'affaires additionnel dans la liaison Transmanche pour un coût marginal mineur, les infrastructures étant déjà réalisées et la rentabilité en hausse constante depuis 13 ans,

- la complémentarité avec le frêt ferroviaire en France et Eleclink ;

- Capital ouvert (Effage étant 1er actionnaire de long termeavec 18,79 % des actions devant Atlantia avec 15,5 %), Yann Leriche étant directeur général et Jacques Gounon président du conseil d'administration de 15 membres ;

- Dette encore élevée d'une durée de 18 ans mais 597 M€ de trésorerie disponible à fin septembre.

Enjeux

- Stratégie « Ambitions 2022 » aux objectifs confirmés d'un résultat opérationnel de 735 M€ et d'une hausse annuelle 0,05€ du dividende ;

- Stratégie d'innovation renforcée par la création de la direction « ingénierie et projets » et fondée sur 2 piliers :

- l'analyse de données pour optimiser la maintenance prédictive et des équipements,

- une plateforme globale assurant collecte, visualisation, prédiction et cybersécurité...;

- Stratégie environnementale 2025 validée par le SBTi, avec 3 enjeux -transition énergétique & climat, préservation des milieux naturels et déchets & économie circulaire :

- réduction de 30 % des émissions directes en 2025 (vs 2019) et de neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire de - 15 % en 2023,

- presque 100 % de consommation énergétique sans émanation de CO2,

- après la création de 37 hectares naturels, amélioration de la qualité de l’air et objectif de réduction de 10 % d’usage de l’eau potable,

- vers 3 partenariats ou offres de services dans l’économie circulaire :

- émissions de green bonds pour financer Eleclink ;

- Déploiement rapide d’Eleclink, opérationnel depuis mai : 2,3 TWh de transfert d’électricité via le tunnel.

Défis

- Catalyseurs boursiers : nouvelles destinations d’Eurostar (attente d'une ligne Bordeaux-Londres), renforcement dans la logistique portuaire, obtention de contrats par Europorte, taux d’intérêt ;

- Impact négatif de la hausse des taux d’intérêt sur le service de la dette (134 M€ à fin juin vs un autofinancement opérationnel de 283 M€) ;

- Sobriété énergétique : objectif de repli de 9 % des commissions électriques en 2024 et participation à la charte EcoWatt avec RTE ;

- Après une progression de 71 % des revenus à fin septembre (et un doublement sur le 3ème trimestre), volonté 2022 de poursuivre l’amélioration de la performance financière, opérationnelle et environnementale.

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.