Getlink : près de 125.000 camions sous la Manche en mars

(CercleFinance.com) - Getlink, l'opérateur du tunnel sous la Manche, annonce que ses navettes passagers ont transporté 94.713 véhicules de tourisme et son Shuttle Freight, près de 125.000 camions, au mois de mars, en baisses respectives de 46% et 18% sur un an avec un effet de base défavorable. Ces chiffres sont aussi à mettre en perspective des confinements imposés par les gouvernements français et britanniques. 'On estime ainsi à 65.000 les reports de voyages liés au Covid-19', indique le groupe d'infrastructures.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -2.27%