Getlink : premiers tests d'électrisation du câble

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce qu'ElecLink, l'interconnecteur entre la France et le Royaume-Uni passant par le Tunnel sous la Manche, a transmis de l'électricité pour la première fois entre les réseaux français (RTE) et britannique (National Grid). Les premiers tests d'électrisation du câble ont commencé dans la nuit du mardi 31 août au mercredi 01 septembre avec succès, après l'achèvement des travaux de tirage du câble cet été. La campagne de tests va durer quelques semaines. Le groupe vise une mise en service commerciale de l'interconnecteur en mi-2022.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.54%