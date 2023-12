Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: possible doublement des liaisons d'ici 10 ans information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 17:59









(CercleFinance.com) - Getlink annonce le possible doublement des liaisons directes à grande vitesse vers le Royaume-Uni d'ici 10 ans via le Tunnel sous la Manche.



Ce doublement sera obtenu grâce à la réduction du ' time to market ' de 10 à 5 ans pour les opérateurs qui décideront de lancer un nouveau service entre Londres et Cologne, Londres et Francfort, Londres et Genève, Londres et Zurich.



Cette réduction à 5 ans du temps nécessaire au lancement de nouveaux services est le fruit du travail d'Eurotunnel en coopération avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème européen (gestionnaires d'infrastructure, autorités, fabricants, régulateurs).



Yann Leriche, Directeur général de Getlink a déclaré ' L'attractivité du modèle en Open Access et l'impulsion donnée par Eurotunnel en tant que gestionnaire d'infrastructure pour concrétiser de nouvelles destinations sont déterminants dans le développement des mobilités bas carbone entre la Royaume-Uni et l'Europe continentale. '





