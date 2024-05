Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: plus de 11,5 TWh transportés en deux ans information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 09:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion du deuxième anniversaire d'ElecLink, Getlink indique que son interconnecteur électrique sous la Manche a transporté plus de 11,5 TWh d'électricité depuis le 25 mai 2022, avec un taux de disponibilité supérieur à 96%.



Avec une capacité représentant la consommation électrique d'une ville comme Lyon ou Birmingham, ElecLink a accru d'un tiers les capacités d'échanges entre la France et le Royaume-Uni et a contribué à équilibrer les besoins énergétiques entre les deux pays.



'ElecLink a un impact environnemental exceptionnellement faible, grâce à l'utilisation de l'infrastructure existante du Lien Fixe, avec deux câbles passant à l'intérieur du Tunnel sous la Manche et sans interaction avec l'écosystème marin', souligne aussi Getlink.





