Getlink : plongeon du trafic de navettes passagers en avril Cercle Finance • 07/05/2020 à 08:28









(CercleFinance.com) - Getlink indique que ses navettes passagers ont transporté près de 20.000 véhicules de tourisme en avril, un nombre en chute de 91% en comparaison annuelle avec les restrictions imposées par les gouvernements pour le franchissement de la frontière. Le Shuttle Freight a transporté près de 80.000 camions le mois dernier, contre 120.000 un an auparavant, grâce notamment à la résilience de la demande en produits alimentaires, pharmaceutiques et de e-commerce. Depuis le 1er janvier, près de 440.000 véhicules de tourisme plus de 466.000 camions ont traversé à bord de des navettes de l'opérateur du tunnel sous la Manche, en baisses de respectivement 39% et 17% en comparaison annuelle.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -0.53%