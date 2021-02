Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : perte nette essuyée en 2020 Cercle Finance • 25/02/2021 à 09:23









(CercleFinance.com) - Getlink fait part d'une perte nette part du groupe de 113 millions d'euros au titre de l'année écoulée, pour un EBITDA à 328 millions et un chiffre d'affaires de 816 millions, en contractions respectives de 41% et 24% à taux de changes constants. Le groupe d'infrastructures de transport -opérant en particulier le tunnel sous la Manche- prévoit le versement d'un dividende de cinq centimes d'euro par action, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale du 28 avril. 'En l'absence de visibilité sur les décisions gouvernementales à venir concernant la crise sanitaire et les restrictions de voyage', Getlink souhaite reporter l'annonce d'une trajectoire financière pour 2021.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.64%