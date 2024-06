Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: partenariat stratégique entre Europorte et Kerlink information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - Europorte, la filiale de fret ferroviaire de Getlink, a annoncé vendredi la signature d'un partenariat stratégique avec Kerlink, un spécialiste de l'Internet des objets (IoT).



Dans un communiqué, les deux groupes indiquent avoir développé ensemble une solution de traçabilité et de surveillance commune destinée aux activités de fret (routier, ferroviaire, aérien et maritime).



Cette solution souveraine, puisque 100% française, doit notamment permettre le suivi des marchandises en quasi-temps réel, d'éventuelles ruptures de flux via la réception d'alertes et l'anticipation des opérations de maintenance.



Sur le plan technologique, l'application industrielle, baptisée 'Track Value', s'appuiera sur la transmission de données via la connectivité spatiale de Kinéis.



Sa commercialisation est prévue dans le courant du troisième trimestre 2024.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 15.59 EUR Euronext Paris -2.65%