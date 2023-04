Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: partenariat entre Europorte et Socofer information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 09:27









(CercleFinance.com) - Getlink annonce qu'Europorte, sa filiale de fret ferroviaire, s'allie à Socofer, constructeur français historique de matériel ferroviaire, pour développer un projet d'hybridation des engins de traction diesel pour les locomotives thermiques.



Socofer apporte ses compétences de conception, construction, modification d'engins moteurs ferroviaires tandis qu'Europorte partagera son expertise dans le domaine de l'exploitation de flottes dédiées au transport ferroviaire de marchandises.



'Après une phase d'étude technique, un prototype sera développé puis exploité en conditions réelles avant le passage à l'échelle sur un parc de 15 locomotives à traction thermique', précise le groupe d'infrastructures de transport.





