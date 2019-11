Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : partenariat avec le groupe RATP Cercle Finance • 25/11/2019 à 08:54









(CercleFinance.com) - Getlink annonce un partenariat avec le groupe RATP en vue de l'ouverture du marché TER, pour laquelle ils ont l'intention de créer une joint-venture (RATP à 55%, Getlink à 45%), rapprochement conditionné aux autorisations administratives nécessaires. 'L'alliance des deux groupes permet ainsi de constituer un acteur couvrant l'ensemble du spectre des compétences nécessaires à la réponse aux appels d'offres ferroviaires régionaux', explique le groupe d'infrastructures de transport opérant le tunnel sous la Manche. 'Elle repose également sur la complémentarité de leurs activités dans les régions Haut-de-France et Grand Est, où les deux groupes sont présents. A ce titre, ces deux régions constitueront les premières cibles de cette joint-venture', poursuit-il.

