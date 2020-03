Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : organisation de son assemblée générale Cercle Finance • 19/03/2020 à 09:57









(CercleFinance.com) - L'assemblée générale mixte des actionnaires de Getlink est prévue le mardi 30 avril 2020 à 10h00. ' Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Coronavirus, la tenue de l'assemblée générale pourrait être restreinte par décision des autorités publiques ou pour des raisons de sécurité. Getlink invite dès maintenant à anticiper et à privilégier une participation à l'assemblée générale par les moyens de vote à distance mis à disposition ' indique le groupe. Getlink poursuit la préparation de sa nouvelle gouvernance. Le conseil d'administration a annoncé la mise en oeuvre, le 1er juillet 2020, de la dissociation des fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur général et la nomination, d'un nouveau Directeur général. Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle gouvernance, le conseil d'administration a décidé de supprimer la fonction de Directeur général délégué et a corrélativement mis fin à la fonction du Directeur général délégué actuel, François Gauthey, avec effet au 15 mars 2020, lequel retrouve son contrat de travail de Directeur général adjoint.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +10.16%