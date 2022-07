Getlink: Oddo relève légèrement son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 10:22

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Getlink, avec un objectif de cours relevé de 19,5 à 20 euros.



Le bureau d'analyses indique que si le 1er trimestre était ressorti 10% en-dessous du niveau de 2019, il s'attend à un 2e trimestre en hausse de 14%.



'L'activité navettes profite non seulement d'une amélioration du trafic (+6% vs T2 2019 pour les poids lourds et -13% pour les véhicules légers vs respectivement -15% et -38% au T1) mais également d'effets prix / mix toujours très favorables avec en particulier, la mise en place depuis le 1er avril 2022 de l'Electricity Value Adjustment (+10 E facturés par traversée aux poids lourds pour compenser la hausse des tarifs de l'électricité)', note Oddo.



L'EBITDA devrait être en hausse de près de 4% par rapport à 2019 mais le résultat net sera en revanche pénalisé par la hausse des frais financiers (dette indexée à l'inflation).



Enfin, le broker souligne que Getlink a démarré l'exploitation d'Eleclink (interconnexion électrique de 1 GW entre la France et la Grande-Bretagne) le 25 mai dernier, dans des conditions particulièrement favorables, les écarts de prix d'électricité entre la France et le Royaume-Uni atteignant des niveaux record.



Par conséquent, Oddo relève ses estimations sur Eleclink et anticipe désormais un chiffre d'affaires 2022 de 320 ME et 2023 de 475 ME (vs 50 et 100 ME précédemment) avec un EBITDA de respectivement 300 ME et 450 ME (les charges sont fixes et estimées autour de 25 ME en année pleine).