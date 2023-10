Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: nouvelle montée au capital d'Eiffage, à plus de 20% information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 10:40









(CercleFinance.com) - L'action Getlink s'inscrit en hausse jeudi matin, à contre-courant de la tendance à la Bourse de Paris, profitant de la nouvelle montée au capital d'Eiffage.



Vers 10h30, le titre de l'exploitant du tunnel sous la Manche gagne 0,8%, à comparer avec un recul d'environ 1% pour l'indice SBF 120.



Eiffage a annoncé hier soir avoir fait l'acquisition de 9,7 millions d'actions Getlink - représentant près de 1,8% du capital - dans le cadre d'un investissement de 143,5 millions d'euros financé sur sa trésorerie disponible.



A l'issue de la livraison du bloc, Eiffage estime qu'il détiendra plus de 20,5% du capital et 20,7% des droits de vote de Getlink, confortant ainsi sa position de premier actionnaire du groupe en franchissant à la hausse les seuils de 20% du capital et des droits de vote.



Dans son communiqué, Eiffage déclare qu'il envisage de renforcer sa participation en fonction des conditions de marché, soulignant soutenir la stratégie de Getlink, mais exclut de déposer toute offre publique sur le solde du capital.





