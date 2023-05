Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: nouvelle identité de marque avec 'LeShuttle' information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 11:42









(CercleFinance.com) - Getlink a révélé vendredi la nouvelle identité de marque de son service de navettes ferroviaires passagers et fret, rebaptisé 'LeShuttle'.



Cette nouvelle identité, qui se substitue à celle d'Eurotunnel Le Shuttle, a été dévoilée alors que le groupe s'apprête à célébrer, l'an prochain, les 30 ans de la mise en service du tunnel sous la Manche.



Ce nouveau logo est censé rendre explicite pour tous les publics les fondamentaux de son offre de transport 'simple et rapide' entre le Royaume-Uni, la France et l'Europe.



Ce changement d'identité doit s'accompagner d'un spot publicitaire d'une durée de 60 secondes réalisé en collaboration avec le studio de production de Ridley Scott, et qui sera diffusé en France dans les cinémas en juin.



Il a été réalisé par Jake Scott, qui avait déjà tourné la première publicité d'Eurotunnel lors du lancement du service il y a près de 30 ans.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +1.06%