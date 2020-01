Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : nouvelle CCO pour Eurotunnel le Shuttle Cercle Finance • 28/01/2020 à 08:55









(CercleFinance.com) - Getlink annonce que Deborah Merrens a été nommée chief commercial officer (CCO) d'Eurotunnel le Shuttle à compter de ce mardi 28 janvier en remplacement de Jo Willacy qui avait choisi de quitter ses responsabilités opérationnelles le 31 octobre dernier. Deborah Merrens, a acquis en Europe, aux Etats-Unis et en Asie une expertise internationale des secteurs du tourisme, du transport et des services aussi bien B2C que B2B, dernièrement chez Global Blue, leader mondial du shopping détaxé. Elle reportera directement à François Gauthey, directeur général délégué du groupe d'infrastructures, et mettra son expérience au service d'Eurotunnel pour poursuivre le développement du Shuttle avec ses équipes opérationnelles passagers et fret.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.44%