GETLINK : nouveau record historique pour le Shuttle Fret

En octobre, les Navettes Passagers, portées par un effet calendaire favorable lié aux vacances de la Toussaint, ont transporté 205 371 véhicules de tourisme, en hausse de 1% par rapport à octobre 2018 et ont réalisé le meilleur mois d'octobre depuis 2003. Depuis le 1er janvier 2019, près de 2,3 millions de véhicules de tourisme ont traversé la Manche avec Le Shuttle.

(AOF) - En octobre 2019, profitant d'un effet de stockage en vue d'un éventuel Brexit le 31 octobre, Le Shuttle Freight a établi un nouveau record historique de trafic avec 153 600 camions transportés, en hausse de 1% par rapport à octobre 2018, effaçant ainsi le précédent record de mars 2019. Depuis le début de l'année, plus de 1,3 million de camions ont traversé la Manche à bord des Navettes Le Shuttle Freight.

