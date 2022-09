Getlink: nomme Anne-Sophie de Faucigny à la communication information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 09:25

(CercleFinance.com) - Anne-Sophie de Faucigny rejoindra Getlink le 1er octobre 2022 en tant que directrice communication groupe, membre du comité exécutif, rattachée à Yann Leriche, directeur général du groupe. Elle supervisera les équipes de communication externe et interne.



Forte de 20 ans d'expérience en stratégie de communication et relations institutionnelles, en France et à l'international, Anne-Sophie de Faucigny dirigeait depuis 2014 les relations institutionnelles et médias de Bpifrance, dont elle était membre du comité de direction.



Précédemment, elle a occupé les fonctions de directrice de clientèle en Espagne chez TMP Worldwide, puis chez Publicis à Paris, avant de rejoindre la Macif, puis la région Ile-de-France et enfin les cabinets ministériels à Bercy comme conseillère communication et presse.



Yann Leriche, Directeur général de Getlink a déclaré : ' Sa grande expertise en communication corporate et financière et sa connaissance de la sphère institutionnelle française seront de précieux atouts pour poursuivre le développement du groupe. '