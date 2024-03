Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: nomination d'une directrice générale adjointe information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Getlink fait part de la nomination de Géraldine Périchon, directrice administrative et financière du groupe depuis septembre 2020 et membre du comité exécutif, au poste de directrice générale adjointe.



En plus d'assumer la direction administrative et financière, elle secondera ainsi le directeur général Yann Leriche dans le management du groupe, pour accélérer sa stratégie de performance, de croissance et de création de valeur.



Avant de rejoindre la maison-mère d'Eurotunnel, Géraldine Périchon avait intégré le groupe Suez en 2015 comme directrice groupe M&A. Elle y a exercé les fonctions de directrice financière recyclage et valorisation France en 2020.





