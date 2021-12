Getlink ne participe pas à la hausse : la France restreint les voyages avec le Royaume-Uni information fournie par AOF • 16/12/2021 à 16:50



(AOF) - Getlink perd 1,99% à 13,55 euros, affichant ainsi l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120. L'exploitant du tunnel sous la Manche est victime des restrictions de voyage imposées par le gouvernement français aux voyages au Royaume-Uni, qui va être confronté à une envolée du nombre de personnes touchés par le variant Omicron.



" Face à la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron au Royaume-Uni, le gouvernement fait le choix de réinstaurer des motifs impérieux pour les voyages depuis et vers le Royaume-Uni, et de renforcer l'exigence de tests au départ et à l'arrivée", a annoncé les services du Premier ministre.



Ainsi, à compter de ce samedi matin 0 heure, il y aura obligation de disposer d'un motif impérieux pour se rendre ou venir du Royaume-Uni, pour les personnes non vaccinées comme les personnes vaccinées. Ces dernières devront de plus présenter au départ un test négatif de moins de 24h; une obligation déjà imposée aux personnes non vaccinées.



Matignon impose également l'obligation pour tous les voyageurs en provenance du Royaume-Uni de s'enregistrer, préalablement à leur déplacement, sur une plateforme numérique permettant notamment de renseigner l'adresse de leur séjour en France.



" Cette plateforme permettra de générer des arrêtés préfectoraux fixant l'obligation d'isolement dans le lieu de leur choix à tous les voyageurs, non vaccinés comme vaccinés. Cette obligation d'isolement pourra être levée à compter de 48h, sous la réserve de pouvoir justifier d'un test " a précisé les services du Premier ministre.



Le gouvernement appelle enfin les voyageurs qui avaient prévu de se rendre au Royaume-Uni à reporter leur voyage.





Points clés

- Transporteur ferroviaire exploiteur de la ligne transManche en concession jusqu’en 2086, assurant 70 % des traversées de la Manche en voitures et 40 % de celles en camion, diversifié dans le fret et la logistique ferroviaire sous la marque Europorte et l’interconnexion électrique sous la marque Eleclink;

- Groupe de 816 M€ de chiffre d’affaires organisé en 3 branches: Liaison Fixe pour la concession sous la Manche (88 % des revenus), Europorte pour le fret ferroviaire (12 %) et Eleclink, future interconnexion électrique entre la France et la Grande-Bretagne ;

- Modèle d'affaires fondé surla récurrence des résultats par : la génération de chiffre d'affaires additionnel dans la liaison Transmanche pour un coût marginal mineur, les infrastructures étant déjà réalisées et la rentabilité en hausse constante depuis 13 ans / la complémentarité avec le frêt ferroviaire en France et Eleclink;

- Capital ouvert ( 5,03 % pour Effage, derrière Atlantia avec 15,5 % et TCI avec 14 %) , Yann Leriche étant directeur général et Jacques Gounon président du conseil d'administration de 15 membres;

- Dette encore élevée à 4,1 Mds€ mais 629 M€ de trésorerie disponible, soit près de 3 fois le service annuel de la dette, d'une durée de 19 ans.

Enjeux

- Stratégie «Ambitions 2022» aux objectifs confirmés d'un résultat opérationnel de 735 M€ et d'une hausse annuelle 0,05€ du dividende;

- Stratégie d'innovation renforcée par la création de la direction «ingénierie et projets» et fondée sur 2 piliers: l'analyse de données pour optimiser la maintenance prédictive et des équipements / une plateforme globale assurant collecte, visualisation, prédiction et cybersécurité...;

- Stratégie environnementale avec 3 enjeux prioritaires - transition énergétique & climat, préservation des milieux naturels et déchets & économie circulaire -, 6 engagement et 12 indicateurs de résultats : réduction de 30 % des émissions directes (vs 2019), avec un objectif intermédiaire de – 15 % en 2023 / vers 100 % de consommation énergétique nucléaire ou hydraulique sans émanation de CO2 (déjà 90 %) / après la création de 37 hectares naturels, amélioration de la qualité de l’air et objectif de réduction de 10 % d’usage de l’eau potable / vers 3 partenariats ou offres de services dans l’économie circulaire: émissions de green bonds pour financer Eleclink;

- Avancée du projet Eleclink, commercialisable à partir de la mi-2022 après l’accord pour le tirage du câble dans le tunnel ;

- Reprise de la dynamique des contratsde desserte de Montbéliard sur le site PSA, de travaux d'infrastructures à Bordeaux et en Nouvelle Aquitaine, du contrat Socorail ITE chez Lafarge la Couronne.

Défis

- Catalyseurs boursiers : levée des restrictions anti-Covid, nouvelles destinations d’Eurostar (attente d'une ligne Bordeaux-Londres), renforcement dans la logistique portuaire, obtention de contrats par Europorte;

- Conclusion des négociations avec les partenaires sociaux pour réduire le nombre de salariés;

- Poursuite de la réduction des charges d’exploitation, de 45 M€ au 1 er semestre, soit plus que l’objectif annuel ;

- Suspension des objectifs 2021, en raison du manque de cadre stable pour les voyages transfrontaliers ;

- Reprise du dividende 2020 à 0,05 €.