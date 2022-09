Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: meilleur mois pour le Shuttle depuis août 2019 information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 08:42









(CercleFinance.com) - Getlink, la maison-mère d'Eurotunnel, annonce que son Shuttle a transporté 314.378 véhicules de tourisme en août, soit une hausse de 113% par rapport au même mois de 2021, réalisant ainsi la meilleure performance mensuelle depuis le mois d'août 2019.



Depuis le 1er janvier, près de 1,46 million de véhicules de tourisme (voitures, motos, véhicules avec remorques, caravanes, camping-cars et autocars) ont ainsi traversé la Manche à bord des navettes (+193% en comparaison annuelle).



De son côté, Le Shuttle Freight a transporté 106.930 camions le mois dernier, une hausse de 1% par rapport à août 2021. Sur les huit premiers mois de 2022, près d'un million de camions ont traversé la Manche à bord des navettes (+14% en comparaison annuelle).





