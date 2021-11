Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : maintenu dans le classement Le Point-Statista information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Getlink indique figurer, pour la deuxième année consécutive, parmi les soixante entreprises les plus responsables de France selon le classement Le Point-Statista, et se situer à la seconde place de son secteur du transport et de la logistique. Fondé sur une analyse des performances ESG basée sur 27 critères et un sondage auprès de 5.000 personnes, ce classement 'vient valider les décisions stratégiques prises notamment en matière environnementale à travers le plan stratégique Environnement 2019-2025'.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -0.41%