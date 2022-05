Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: les véhicules de tourisme dopent le trafic en avril information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 09:31









(CercleFinance.com) - Getlink a fait état mardi d'un 'excellent' niveau de trafic pour le mois d'avril, tiré notamment par les véhicules de tourisme qui ont signé leur meilleur mois depuis l'été 2020.



L'opérateur du tunnel sous la Manche dit avoir transporté 204.069 véhicules de tourisme le mois dernier, soit un bond de quelque 450% d'une année sur l'autre.



Le groupe précise avoir enregistré plus de 131.000 traversées durant les vacances de Pâques (8-24 avril), dont 36.592 traversées au cours du seul weekend de Pâques (entre le 15 et le 18 avril).



Ces bons chiffres viennent confirmer la tendance haussière observée au premier trimestre, explique-t-il dans un communiqué.



Les navettes camions ont quant à elle vu leur trafic progresser de 14% à 128.980 véhicules en avril, porté par l'immobilisation pendant plus d'un mois des ferries du britannique P&O.





