GETLINK : les fonctions de président et directeur général seront dissociées le 1er juillet

(AOF) - Le conseil d'administration de Getlink a décidé de mettre en œuvre la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général au 1er juillet prochain. A compter de cette date, Yann Leriche est nommé directeur général et Jacques Gounon sera président non exécutif du conseil d'administration. Cette opération s'inscrit « dans le cadre des meilleures pratiques du gouvernement d'entreprise », explique le concessionnaire du tunnel sous la Manche.