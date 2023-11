Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: le Tunnel accueillera la flamme paralympique information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - Le Tunnel sous la Manche accueillera le 25 août 2024 la flamme paralympique de Paris 2024. Elle va partir de Stoke Mandeville en Grande-Bretagne, berceau des Jeux Paralympiques.



La Flamme sera ensuite transportée dans le Tunnel par 24 athlètes britanniques jusqu'à sa jonction médiane où ils procéderont à la passation de la Flamme à 24 athlètes français pour le reste de la traversée.



' En 2024, le Tunnel sous la Manche fêtera son trentième anniversaire. C'est un honneur et une fierté d'accueillir la Flamme Paralympique dans cet ouvrage d'art mythique, symbole du lien vital qui unit la Grande-Bretagne et le continent européen. Le Tunnel sous la Manche a montré qu'il était possible de repousser les frontières à travers un exploit collectif, dans l'esprit des valeurs de dépassement de soi des Jeux Paralympiques. ', a déclaré Yann Leriche, directeur général de Getlink.





