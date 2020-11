Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : le transport de fret retrouve son niveau pré-Covid Cercle Finance • 05/11/2020 à 09:43









(CercleFinance.com) - Au mois d'octobre, le trafic du Shuttle Freight a retrouvé son niveau pré-Covid avec 142542 camions transportés.Cette solide performance est en retrait de 7% par rapport à octobre 2019, record historique de trafic, porté par l'effet de stockage en prévision du Brexit initialement prévu le 31 octobre 2019. Depuis le 1erjanvier, près de 1,2 million de camions ont traversé à bord des Navettes. En octobre 2020, lesNavettes Passagersont transporté 92458 véhicules de tourisme, pénalisées par les restrictions de voyage au Royaume-Uni et dans certains pays européens. Depuis le 1erjanvier, près de 1,3 million de véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord de Navettes.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.32%