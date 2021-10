Getlink lance une émission verte additionnelle à échéance 2025

(AOF) - Getlink a l'intention de lancer une émission obligataire "verte" additionnelle qui viendra compléter et former un ensemble unique avec les obligations "vertes" seniors garanties à échéance 2025 émises dans le cadre de l'émission d'un montant principal de 700 millions d'euros. Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté principalement au financement d'actifs "vert" et des frais et dépenses relatifs à cette émission obligataire additionnelle, a précisé le groupe. La souscription ne sera pas ouverte aux investisseurs particuliers.

