Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : lance sa co-entreprise avec RATP Dev Cercle Finance • 15/09/2020 à 10:15









(CercleFinance.com) - RATP Dev et Getlink officialisent ce matin la création de leur société à capitaux partagés, pensée pour répondre aux appels d'offres de transport ferroviaire régional de voyageurs dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire en France et baptisée Regioneo. 'Cette nouvelle co-entreprise française (55% RATP Dev, 45% Getlink) combine les expertises de ses deux actionnaires - acteurs majeurs dans le transport de passagers et le transport ferroviaire - pour offrir aux Régions des services ferroviaires sur-mesure et innovants, au plus proche des besoins des territoires et aux meilleurs standards d'excellence opérationnelle et de qualité de service aux voyageurs', indique Getlink.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.65%