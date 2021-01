GETLINK : hausse du trafic camions en décembre

(AOF) - En décembre, le trafic camions de Getlink a progressé de 8% à 131 746 camions transportés. Cette hausse s'explique par un effet de stockage important en prévision du Brexit intervenu le 31 décembre 2020 et réalisée en dépit des contraintes sanitaires imposées le 20 décembre par la France pour les flux en provenance du Royaume-Uni. Le Shuttle Freight a réalisé un trafic hebdomadaire historique la deuxième semaine de décembre avec plus de 40 000 camions transportés.

En 2020, depuis la fermeture des frontières et malgré les confinements successifs pendant lesquels le secteur industriel a été quasiment à l'arrêt dans toute l'Europe à cause de la pandémie, le trafic de marchandises a été soutenu avec près de 1,5 million de camions transportés.

En décembre 2020, Le Shuttle a transporté 86 676 véhicules de tourisme (-63%), toujours fortement pénalisé par les restrictions de voyage en France, dans certaines régions du Royaume-Uni et dans certains pays européens ainsi que les contraintes sanitaires pour toute personne en provenance du Royaume-Uni et arrivant en France.

"Cependant, le niveau de trafic en 2020 demeure supérieur à celui de nos concurrents grâce à l'avantage compétitif des Navettes, notamment en termes de rapidité, fiabilité et sécurité sanitaire, Le Shuttle offrant une expérience de voyage sans contact de bout en bout. Depuis le 1er janvier 2020, plus de 1,4 million de véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord de nos Navettes", a précisé le groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Transporteur ferroviaire exploiteur de la ligne TransManche en concession jusqu'en 2086, assurant 26 % des échanges commerciaux entre l'Europe et le Royaume-Uni, diversifié dans le fret et la logistique ferroviaire sous la marque Europorte et l'interconnexion électrique sous la marque Eleclink ;

- Groupe de 1,1 Md€ de chiffre d'affaires organisé en 3 branches : Liaison Fixe pour la concession sous la Manche (88 % des revenus), Europorte pour le fret ferroviaire (12 %) et Eleclink, future interconnexion électrique entre la France et la Grande-Bretagne, dont les revenus récurrents sont attendus à partir de 2021 ;?

- Modèle d'affaires fondé sur la récurrence des résultats par :?

- la génération de chiffre d'affaires additionnel dans la liaison Transmanche pour un coût marginal mineur, les infrastructures étant déjà réalisées et la rentabilité en hausse constante depuis 13 ans,?

- la complémentarité avec le fret ferroviaire en France et Eleclink ;?

- Capital ouvert (5,03 % pour Effaige, derrière Atlantia avec 15,5 % et TCI avec 11 %), Yann Leriche étant directeur général et Jacques Gounon président du conseil d'administration de 15 membres ;

- Dette encore élevée mais 511 M€ de trésorerie disponible à fin juin face à un coût annuel de la dette, d'une durée de 20 ans, de 257 M€, d'où la capacité à régler son service pour les prochaines années.

=/ Enjeux /=

- Stratégie « Ambitions 2022 » aux objectifs confirmés d'un résultat opérationnel de 735 M€ et d'une hausse annuelle 0,05€ du dividende ;

- Stratégie d'innovation renforcée par la création d'une nouvelle direction « ingénierie et projets » et fondée sur 2 piliers :?

- l'analyse de données pour optimiser la maintenance prédictive et la gestion des équipements, ?

- une plateforme globale assurant collecte, visualisation, prédiction et cybersécurité...;?

- Stratégie environnementale saluée par les agences de notation extra-financière avec 5 enjeux prioritaires -énergie propre à un coût abordable, lutte contre le changement climatique, eau propre, vie terrestre :?

- 90 % de consommation énergétique nucléaire ou hydraulique sans émanation de CO2,?

- émission de 550 M€ de green bonds pour financer Eleclink,?

- économie circulaire (valorisation de 95 % des déchets) ;

- Avancée du projet Eleclink, opérationnel à partir de la mi-2021, en attente du visa de la CIG ;?

- Reprise, après déconfinement, de la dynamique des contrats de desserte de Montbéliard sur le site PSA, de travaux d'infrastructures à Bordeaux et en Nouvelle Aquitaine, du contrat Socorail ITE chez Lafarge la Couronne et accueil du public aux nouveau trafics vers Zeebrugge et Trnava.

=/ Défis /=

- Catalyseurs boursiers : levée des restrictions de circulation de population, nouvelles destinations d'Eurostar (attente d'une ligne Bordeaux-Londres), renforcement dans la logistique portuaire, obtention de contrats par Europorte et appels contre les décisions des Commissions européenne et anglaise ;?

- Incertitudes sur la capacité des Etats européens à mettre en place des contrôles frontaliers efficaces après le Brexit ;

- Impact de la pandémie : recul de 29 % du chiffre d'affaires au 1er semestre 2020, le flux tourisme étant durablement affecté au contraire de celui des camions, proche de la normale ;?

- Réaction à la pandémie : activité partielle, report de projets, réduction des coûts et de la capacité embarquée sur les navettes ;

- Incertitude sur l'objectif 2020 d'un excédent d'exploitation de 350 M€, fourni avant le reconfinement du Royaume-Uni ;?

- Annulation du dividende 2019.