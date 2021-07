Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : hausse de 7% du trafic camions en juin Cercle Finance • 08/07/2021 à 08:11









(CercleFinance.com) - Le Shuttle Freight a transporté 115 408 camions en juin 2021, soit une hausse de 7% par rapport à juin 2020. Le ralentissement de la croissance observé est lié à la fin des travaux de raccordement du câble ElecLink en Tunnel. Le Shuttle a transporté 52 359 véhicules de tourisme en Juin. ' La baisse de 28 % s'explique par un effet de base défavorable lié à l'assouplissement des restrictions de déplacement à la même époque l'année dernière et au rétablissement début juin 2021, par le gouvernement français, du motif impérieux pour les Britanniques souhaitant se rendre en Europe ' indique le groupe.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -1.61%