Getlink: hausse de 44% du trafic de navettes en janvier

(CercleFinance.com) - Getlink annonce que son Shuttle a transporté 66.875 véhicules de tourisme en janvier, en hausse annuelle de 44%. 'Même si l'activité a pu bénéficier d'allègement de certaines restrictions de voyage, elle demeure toujours impactée par la pandémie', précise-t-il.



De son côté, Le Shuttle Freight a transporté 113.917 camions, soit une hausse de 38% par rapport à janvier 2021, portée par le succès de l'application Eurotunnel Border Pass et un effet de base favorable lié à l'entrée en vigueur de formalités administratives.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +1.20%