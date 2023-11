Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: hausse de 3% du trafic pour LeShuttle en octobre information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 09:47









(CercleFinance.com) - Getlink annonce que son service de navettes LeShuttle a transporté 168.163 véhicules de tourisme au mois d'octobre 2023, en hausse de 3% par rapport au même mois en 2022, profitant encore de l'impact de la Coupe du Monde de Rugby.



De son côté, LeShuttle Freight a transporté 99.119 camions, en baisse de 14% en comparaison annuelle mais en légère hausse comparé à septembre 2023, dans un contexte économique toujours ralenti en Grande-Bretagne.



Depuis le 1er janvier, ce sont plus de 1,9 million de véhicules de tourisme et plus d'un million de camions qui ont traversé la Manche à bord des navettes, respectivement en hausse de 7% et en baisse de 17% par rapport aux 10 premiers mois de 2022.





