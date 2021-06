Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : hausse de 25% des transports de camions en mai Cercle Finance • 08/06/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le Shuttle Freight a transporté 112 772 camions en mai 2021, ce qui fait ressortir une hausse de 25% par rapport à mai 2020. Le Shuttle a transporté 45 841 véhicules de tourisme. ' Le marché passagers reste toujours fortement affecté par les restrictions de voyage mises en place par les gouvernements britannique et français en raison de la pandémie ' indique le groupe.

