Getlink : hausse de 20% du bénéfice net annuel Cercle Finance • 27/02/2020 à 08:08









(CercleFinance.com) - Getlink publie au titre de 2019 un bénéfice net en hausse de 20% à 159 millions d'euros et un EBITDA à 560 millions d'euros (-2%), en ligne avec l'objectif annoncé, pour un chiffre d'affaires stable à 1,085 milliard d'euros. Il annonce en outre une augmentation de 14% du dividende proposée à 41 centimes d'euros par action, portant ainsi le montant total de retour aux actionnaires, incluant les rachats d'actions, à 1,4 milliard d'euros depuis 2008. Le groupe d'infrastructures prévoit un EBITDA de 580 millions d'euros en 2020, incluant une prudence liée à l'appréciation actuelle du risque COVID-19, et confirme tabler sur un EBITDA supérieur à 735 millions d'euros à horizon 2022.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris 0.00%