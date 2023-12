Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: hausse de 2% du trafic pour LeShuttle en novembre information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Getlink annonce que son service de navettes LeShuttle a transporté 109.836 véhicules de tourisme au mois de novembre 2023, en croissance de 2% en comparaison annuelle, tandis que LeShuttle Freight a transporté 108.765 camions, en diminution de 11%.



Depuis le 1er janvier, plus de deux millions de véhicules de tourisme et plus de 1,1 million de camions ont été transportés dans le tunnel sous la Manche, des nombres respectivement en hausse de 7% et en baisse de 17% par rapport aux 11 premiers mois de 2022.





