Getlink: hausse de 19% du trafic de véhicules en février

(CercleFinance.com) - Le Shuttle Freight a transporté 98 902 camions en février 2023. Depuis le 1er janvier, ce sont plus de 204 000 camions qui ont traversé la Manche à bord des Navettes.



Le Shuttle a transporté 125 491 véhicules de tourisme en février 2023, soit une hausse de 19% par rapport à février 2022.



Avec plus de 251 000 véhicules de tourisme transportés sur les deux premiers mois de l'année 2023, le trafic des Navettes Le Shuttle connaît une croissance de 46% par rapport à la même période l'année dernière.





