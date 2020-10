Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : grosse résistance dans la zone des 12,45E Cercle Finance • 19/10/2020 à 12:35









(CercleFinance.com) - Getlink affronte une grosse résistance dans la zone des 12,45E mais un obstacle encore plus crucial se dessine vers 12,7/12,75E: il s'agit de l'ancien support majeur du 28 mai au 4 septembre.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +3.53%