Getlink : grimpe vers 15,8E, peut viser 16,4E information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 13:58









(CercleFinance.com) - Getlink grimpe vers 15,8E et efface résolument la résistance oblique moyen terme des 15,3E: avec ce changement de polarité, le cours semble filer vers un retracement des 16,4E.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +3.12%