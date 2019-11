Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : Giancarlo Guenzi devient administrateur Cercle Finance • 22/11/2019 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de Getlink a désigné Giancarlo Guenzi en qualité d'administrateur. Il remplacera M. Giovanni Castellucci. Giancarlo Guenzi est Directeur général d'Atlantia, Président de Telepass et Administrateur d'Abertis HoldCo et d'Azzura Aeroporti.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -0.78%