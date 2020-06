Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : fin de cotation secondaire à Londres Cercle Finance • 26/06/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le groupe Getlink annonce ce soir que suite à la fermeture par Euronext de son marché réglementé de Londres, il a été mis un terme à la cotation secondaire de ses actions ordinaires sur la liste officielle de la bourse de Londres. 'La cotation sur la cote officielle de la bourse de Paris est maintenue, sans changement pour les actionnaires et investisseurs de Getlink sur la place financière de Paris, ni pour les titulaires de CDI au Royaume-Uni', précise le groupe.

